أردوغان: ترسيخ الاستقرار في سوريا مكسب للمنطقة برمتها

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنّ ترسيخ الاستقرار في سوريا يشكّل مكسباً للمنطقة بأسرها.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال الاتصال الذي تناول القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين أمس الأربعاء:” إنّ ترسيخ بيئة الاستقرار في سوريا يُعد مكسبا مهما للمنطقة برمتها ” مشدداً على أن ” دعم تركيا لسوريا سيستمر دون انقطاع ” .

كما أشار أردوغان، إلى ضرورة الحيلولة دون تدهور الأوضاع في لبنان.

وأكد أردوغان عزم بلاده على مواصلة دعمها للمبادرات البنّاءة المطروحة لحل القضايا الخلافية في المنطقة، لافتاً في هذا السياق إلى أن قرار تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يعد تطوراً إيجابياً وأعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل معقول بشأن القضايا الخلافية.

وتطرق الرئيسان خلال الاتصال إلى قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة في العاصمة التركية أنقرة، يومي 7 و8 تموز المقبل، وفي هذا الصدد قال أردوغان، إن تحضيرات تركيا مستمرة من أجل القمة وهي تبذل أقصى الجهود لضمان نجاحها من جميع الجوانب.

وكان ترامب أعلن مساء الإثنين الماضي إنه قرر تعليق هجوم عسكري كان مقررا في اليوم التالي على إيران عقب تلقيه طلب من قطر والسعودية والإمارات بهذا الخصوص.