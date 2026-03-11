وزيرا الدفاع التركي والسعودي يبحثان هاتفياً قضايا الدفاع وتطورات الأوضاع الإقليمية

أنقرة-سانا

بحث وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي خالد بن سلمان، قضايا الدفاع والأمن وتطورات الأوضاع الإقليمية.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيان لوزارة الدفاع التركية، أن المباحثات تناولت تبادل وجهات النظر حول الملفات الدفاعية والأمنية الثنائية والإقليمية.

ويأتي الاتصال بعد أيام من مباحثات أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناولت انعكاسات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران يومها الثاني عشر، في وقت تواصل فيه طهران اعتداءاتها على دول عربية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية واسعة.

