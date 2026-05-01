إيطاليا وألمانيا تنددان بالاعتداء الإسرائيلي على سفن “أسطول الصمود”

روما-سانا

نددت إيطاليا اليوم الخميس بإقدام بحرية الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة سفن من “أسطول الصمود العالمي” التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، واصفةً احتجاز المتضامنين الإيطاليين بـ “الإجراء غير القانوني”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قولها في بيان أكدت فيه تنديد روما بمصادرة السفن، ومطالبتها سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن جميع الرعايا الإيطاليين الذين جرى احتجازهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارتا خارجية ألمانيا وإيطاليا بياناً مشتركاً أعربتا فيه عن “قلقهما البالغ” إزاء هذه التطورات، داعيتين إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي وتجنب “الأفعال غير المسؤولة”، مؤكدتين التزام البلدين بضمان سلامة مواطنيهما المشاركين في الأسطول، دون الكشف عن أعداد المحتجزين.

وكانت بحرية الاحتلال قد اعترضت سفن الأسطول في المياه الدولية بالقرب من اليونان في وقت متأخر من مساء أمس، في خطوة وصفها منظمو المبادرة بأنها “عمل من أعمال القرصنة” ضد قوارب تحمل مساعدات إغاثية لقطاع غزة المنكوب.