البرلمان العربي يدين إغلاق المسجد الأقصى ويدعو إلى حماية المقدسات

القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض إجراءات مشددة، وإغلاق المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف أمام المصلين خلال شهر رمضان، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة، وتعدياً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المحتلة.

وقال رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي في بيان اليوم الخميس: إن استهداف حرية وصول المصلين إلى الأقصى، وعرقلة أداء الشعائر الدينية يشكل تصعيداً خطيراً واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم، ويعكس إصرار الاحتلال على فرض أمر واقع جديد في القدس، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وحذر اليماحي من أن أي إجراءات تقيد الوصول إلى المسجد أو تمس بحرية العبادة فيه، قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع، وتصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها، لافتاً إلى الانتهاكات المتواصلة التي تطال الحرم الإبراهيمي في الخليل، بما في ذلك إغلاقه ومنع المصلين من دخوله.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في حماية الأماكن المقدسة في القدس، وإلزام الاحتلال باحترام الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومنع أي إجراءات من شأنها تغيير طابع المدينة، أو المساس بحقوق سكانها.

وكانت دول عربية وإسلامية أدانت في بيان مشترك، الإجراءات الإسرائيلية التي تقيد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، مؤكدةً أن إغلاق أبوابه خلال شهر رمضان يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم، ومشددةً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.