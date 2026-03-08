الصين تؤكد أهمية الحوار مع الولايات المتحدة وتحذّر من التصعيد

بكين-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الحوار بين الصين والولايات المتحدة يبقى ضرورياً لتجنب سوء التقدير الذي قد يقود إلى مواجهة تضر بالعالم، وذلك قبل قمة محتملة هذا الشهر بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وانغ، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان في بكين، وفق ما نقلت رويترز: إن غياب التواصل بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم لن يؤدي إلا إلى سوء الفهم وسوء التقدير، ما قد يدفع نحو التصعيد والمواجهة ويضر بالعالم.

وأشار وانغ إلى أن جدول أعمال المحادثات رفيعة المستوى بين الجانبين مطروح على الطاولة، مؤكداً ضرورة أن يعمل الطرفان على تهيئة بيئة مناسبة لإدارة الخلافات القائمة.

وفيما يتعلق بالهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، دعا وانغ إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، معتبراً أن استخدام القوة ليس وسيلة لحل المشكلات، مشدداً في ذات الوقت على أن الحرب ما كان ينبغي أن تقع.

وأكد وانغ أن القوة العسكرية لا يمكن أن تكون أساساً لإدارة العلاقات الدولية، وقال: إن العالم لا يمكن أن يعود إلى قانون الغاب، فاللجوء إلى القوة في كل منعطف لا يبرهن على القوة الحقيقية.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشنان منذ الـ 28 من شباط الماضي هجمات متواصلة على إيران، التي ردت بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، كما قامت بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول عربية وإقليمية في المنطقة.