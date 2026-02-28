تركيا تلغي رحلات جوية إلى بعض الدول

أنقرة-سانا

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية اليوم السبت إلغاء رحلاتها إلى بعض دول المنطقة، وإلى دول أخرى حتى الإثنين القادم، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران ورد طهران عليه.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس المكتب الإعلامي للشركة يحيى أوستون قوله: “إنه تم إلغاء جميع الرحلات المقررة اليوم السبت إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان، كما تم إلغاء الرحلات المتجهة إلى سوريا، والعراق، والأردن ولبنان وإيران، لغاية الإثنين المقبل”.

وأشار أوستون إلى أن قرار الخطوط التركية إلغاء الرحلات، يأتي على خلفية إغلاق بعض هذه الدول مجالها الجوي إثر الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، أعلنت إغلاق الممرات الجوية الجنوبية في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت، اعتباراً من ظهر اليوم السبت لمدة 12 ساعة، وذلك حرصاً على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية.

كما أعلنت كل من الكويت والإمارات والبحرين والأردن إغلاق مجالها الجوي جزئياً جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ورد إيران عليه.