الأردن والإمارات يجددان رفضهما للتصريحات الإسرائيلية ويدعوان لوقف الحرب على غزة

أبو ظبي-سانا

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال مباحثاتهما اليوم في أبو ظبي، رفضهما القاطع للتصريحات والمواقف الإسرائيلية التي تشكل تهديداً لأمن واستقرار دول المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أنّ الجانبين أكدا دعمهما الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة مواصلة الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شددا على أهمية الوقف الفوري للحرب على غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر مختلف السبل، معربين عن رفضهما لأي خطط إسرائيلية تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتوسيع السيطرة العسكرية على القطاع.

وجدد الجانبان رفضهما لمشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، التي تقوّض حل الدولتين وتهدد فرص السلام وأمن المنطقة.

وخلال المباحثات، أكد الملك عبد الله الثاني رفض الأردن المطلق لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين، وكذلك لأي خطط مستقبلية لغزة تتضمن تهجير سكانها أو فصلها عن الضفة الغربية.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ الـ7 من تشرين الأول 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تشديد الحصار ومنع المساعدات الإنسانية، إلى جانب إطلاق تصريحات استفزازية بحق دول المنطقة تتحدث عما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”.