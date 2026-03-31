اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد مقتل عناصر من اليونيفيل جنوب لبنان

نيويورك-سانا

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً اليوم الثلاثاء، بناء على طلب من فرنسا، وذلك بعد مقتل وإصابة عدد من قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان” اليونيفيل”، خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قوله في تدوينة على منصة إكس أمس الإثنين: إن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر “الحوادث الخطيرة التي تعرض لها جنود حفظ السلام في قوة اليونيفيل” في جنوب لبنان.

وجدد بارو التأكيد على إدانة فرنسا لهذه الهجمات التي أسفرت مؤخرا عن مقتل ثلاثة عناصر في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، مشدداً على أن “هذه الانتهاكات الأمنية وأعمال الترهيب من جانب جنود الجيش الإسرائيلي بحق موظفين أمميين غير مقبولة وغير مبررة، ولا سيما أن قواعد فض الاشتباك يجب أن تُحترَم”.

ودعا بارو جميع الأطراف إلى احترام سلامة أفراد الأمم المتحدة.

وقُتل جندي إندونيسي من قوة حفظ السلام الأحد جراء انفجار مقذوف مجهول المصدر قرب بلدة عدشيت القصير الحدودية، فيما قتل جنديان آخران أمس الإثنين في انفجار قرب بني حيان، وهي بلدة حدودية أخرى، وأصيب عدد من الجنود بجروح.

وتتمركز قوة اليونيفيل التي تضم حوالي 8200 جندي من 47 دولة، في جنوب لبنان حيث تدور اشتباكات متواصلة بين إسرائيل وحزب الله في امتداد للحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في الـ 28 من شباط الماضي.