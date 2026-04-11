وزيرا خارجية الإمارات والهند يبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية على المنطقة

أبوظبي-سانا

بحث وزيرا الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والهندي سوبرامنيام جايشانكار، اليوم السبت، تداعيات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الإمارات ودول المنطقة، على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الوزيرين بحثا أيضاً المستجدات الإقليمية على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وأهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدام في المنطقة.

من جانبه، جدد جايشانكار التأكيد على تضامن بلاده مع الإمارات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

من ناحيته، نوه وزير الخارجية الإماراتي بموقف نيودلهي الداعم لبلاده والذي يأتي تجسيداً لعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن فجر الأربعاء الماضي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، فيما انطلقت في وقت سابق اليوم السبت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، مفاوضات بين الطرفين بشأن وقف الحرب.