الكويت تدين توغل الاحتلال الإسرائيلي بسوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها

الكويت-سانا

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في التوغل داخل الأراضي السورية، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: “تعرب دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها لاستمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتوغلها في أراضي الجمهورية العربية السورية، في انتهاك واضح لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وأكدت الخارجية الكويتية وقوف الكويت الكامل إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي ظل التحديات التي تواجهها سوريا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها، تتزايد مواقف التضامن العربي الداعمة لسيادتها ووحدة أراضيها، وتعبّر دول عربية عن دعمها الثابت لسوريا في مواجهة أي انتهاك يمس أمنها واستقرارها، ويعكس هذا التضامن التزاماً جماعياً بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحرصاً على استقرار المنطقة.