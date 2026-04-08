إصابة 4 أشخاص جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية في منطقة مريخ القطرية

الدوحة-سانا

أصيب 4 أشخاص جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية على منزل في منطقة مريخ قرب العاصمة الدوحة، بعد اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية القطرية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الأربعاء، عن وزارة الداخلية قولها في بيان: إن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ، وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص من بينهم طفلة، فيما سُجلت أضرار مادية محدودة في المكان.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، وعدم التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث أو التصوير، وإفساح المجال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني والدوريات الأمنية لأداء مهامها، وعدم الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة، والإبلاغ عنها فوراً، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوقة.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت، في وقت سابق، أنّ دفاعاتها الجوية تصدت بنجاح لهجمة صاروخية معادية استهدفت البلاد.

وتشهد دول الخليج العربي اعتداءات إيرانية يومية بالمسيّرات والصواريخ منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.