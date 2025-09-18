الأمم المتحدة: اليوم آخر مهلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

نيويورك-سانا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن اليوم الخميس يمثل الموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة لامتثال إسرائيل للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يقضي بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان نشره المكتب عبر منصة “إكس”، أكد أن إسرائيل لم تلتزم بالقرار، بل على العكس، شهدت الأراضي الفلسطينية مزيداً من المذابح، وتدمير البنية التحتية، والنزوح القسري، وترسيخ ضم الأراضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وشدد المكتب على ضرورة تحرك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل عاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، والضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري والكامل من الأراضي المحتلة، بما فيها القدس ، وفقاً لما نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز 2024.

وكانت الجمعية العامة قد طلبت من المحكمة إصدار فتوى قانونية بشأن التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث خلصت المحكمة إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويجب إنهاؤه دون تأخير.