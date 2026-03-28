خمسة مصابين في أبو ظبي بسقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه

أبو ظبي-سانا

أعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي، اليوم السبت، إصابة خمسة أشخاص إثر اندلاع حريق في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبو ظبي – كيزاد، ناجم عن سقوط شظايا صاروخ باليستي تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأوضح المكتب في بيان عبر منصة “x”، أن اعتراض الصاروخ الباليستي أسفرعن تعرض 5 أشخاص من الجنسية الهندية لإصابات تتراوح ما بين المتوسطة والبسيطة بسبب وقوع عدة شظايا منه.

وقال المكتب: “تهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة”.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية ذكرت في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية والمقاتلات الإماراتية تعاملت مع اعتداءات صاروخية، وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مؤكدةً أن الأصوات التي سمعت اليوم في مناطق متفرقة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وتتعرض دول الخليج العربي بشكل يومي لاعتداءات إيرانية، تطال منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.