ترامب وبوتين يبحثان هاتفياً التسوية في أوكرانيا

واشنطن-سانا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التسوية في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عبر منصة إكس: إن “الرئيس ترامب أجرى مكالمة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا”.

وجاءت المكالمة الهاتفية، غداة لقاء عقده ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ولاية فلوريدا.

بدوره، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك، أن ترامب نقل إلى بوتين نتائج محادثاته مع زيلينسكي.

ونقل أوشاكوف عن الرئيس الروسي، تأكيده أن روسيا تعتزم العمل بشكل وثيق ومثمر مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام.

وأشار أوشاكوف إلى أن ترامب أعرب عن صدمته وغضبه إزاء مهاجمة كييف مقر إقامة بوتين بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيراً إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.