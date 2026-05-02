روسيا.. مصرع عائلة من 7 أفراد بينهم 4 أطفال في حريق منزل

موسكو-سانا

لقي سبعة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم أربعة أطفال، مصرعهم اليوم السبت، جراء اندلاع حريق في منزل خاص ببلدة فيسوكي التابعة لمدينة ميغيون في إقليم خانتي مانسي بروسيا.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن حاكم يوغرا روسلان كوخاروك قوله، في منشور عبر منصة “ماكس”، إن “حريقاً ليلياً في بلدة فيسوكي بمدينة ميغيون أدى إلى وفاة عائلة مكونة من سبعة أفراد، بينهم أربعة أطفال”، مشيراً إلى أن السبب الأولي للحريق يعود إلى مخالفة متطلبات السلامة عند استخدام الأجهزة الكهربائية.

وأكد كوخاروك أنه تم تكليف دائرة التنمية الاجتماعية في يوغرا، بالتعاون مع السلطات المحلية، بتقديم مساعدات اجتماعية ونفسية عاجلة لذوي الضحايا.