عملية أمنية تستهدف تنظيم “داعش” في ولاية يالوا التركية

أنقرة-سانا

نفذت السلطات التركية، فجر اليوم عملية أمنية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في ولاية يالوا شمال غرب تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية قولها: إن “عناصر الأمن داهموا أحد المنازل في منطقة إلماليك، بمشاركة قوات خاصة جرى استقدامها من ولاية بورصة المجاورة”.

وأضافت المصادر: إن العملية الأمنية أسفرت عن إصابة 7 من عناصر الأمن بجروح، ولا تزال العملية متواصلة وسط تدابير أمنية مشددة في محيط المنطقة.

وكانت النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية أعلنت الخميس الماضي إلقاء القبض على 115شخصاً مشتبهاً بانضمامهم لتنظيم “داعش” الإرهابي بعد تخطيطهم لهجمات وأعمال تستهدف تركيا، ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة.