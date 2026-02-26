وزير الإعلام يشارك بندوة إعلامية في أنقرة حول دور الإعلام في ترسيخ خطاب السلام

وزير الإعلام السوري يبحث مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام آفاق التعاون
الوزير الشيباني: نريد أن يكون الدستور الذي يحكم سوريا هو الذي يمثل الشعب السوري حقيقة
جولة للاطلاع على واقع المشافي في مدينة الطبقة بريف الرقة ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى
قسم تصوير الطبقي المحوري في مستشفى طفس الوطني بريف درعا يواصل تقديم خدماته للمواطنين
الأمطار تنعش السدود شرق درعا وترفع منسوب المياه في القنوات والوديان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى