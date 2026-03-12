الرئيس اللبناني يدين القصف الإسرائيلي للجامعة اللبنانية

بيروت-سانا

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الخميس، استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي كلية العلوم بالجامعة اللبنانية في العاصمة بيروت، مؤكداً أن هذا الاعتداء يشكل جريمة مدانة بكل المقاييس، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، حيث قدم الرئيس عون التعازي بمقتل اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية في القصف الإسرائيلي الذي تعرض له حرم الجامعة.

وأشار عون إلى أن هذا الاستهداف يشكل فصلاً جديداً من فصول استهداف المدنيين سواء في قراهم وبلداتهم أو في مراكز عملهم أو أماكن دراستهم، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتأمين الحماية للبنان ولمؤسساته التربوية والمدنية.

وكانت إسرائيل قد كثّفت ضرباتها الجوية في لبنان خلال الأيام الماضية، مستهدفة مواقع مختلفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وطالت إحدى غاراتها على الضاحية الجنوبية مبنى كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، والتي قوبلت بالتنديد الشديد من شخصيات وفعاليات لبنانية.