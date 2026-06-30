وزير المالية: معاشات المتقاعدين ستصرف في الأيام القادمة وتتضمن الزيادة

دمشق-سانا

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن معاشات المتقاعدين ستصرف في الأيام القادمة وستتضمن الزيادة المشار إليها في المرسوم الرئاسي رقم 135 لعام 2026.

وأوضح برنية في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الثلاثاء أن الوزارة استكملت إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشار الوزير برنية إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتمكين اللازم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، للوفاء بالتزاماتهما في صرف الرواتب دون تأخير.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 26 من أيار الماضي المرسوم رقم (135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.