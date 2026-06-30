الصين والاتحاد الأوروبي يطلقان رسمياً آلية تشاورية للتجارة والاستثمار

بكين-سانا‏

أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي إطلاق آلية تشاورية للتجارة والاستثمار ‏بين الجانبين، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول للآلية في العاصمة البلجيكية ‏بروكسل، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومعالجة القضايا ذات ‏الاهتمام المشترك.‏

وذكرت وكالة شينخوا أن بياناً مشتركاً صدر، اليوم الثلاثاء، أكد تحديد أربعة ‏مسارات عمل أولية ضمن الآلية، تشمل موازنة التجارة والاستثمار، ‏وضوابط الصادرات، وحقوق الملكية الفكرية، وإصلاح منظمة التجارة ‏العالمية.‏

وترأس الاجتماع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، ومفوض الاتحاد ‏الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية ‏ماروش شيفتشوفيتش، حيث ناقش الجانبان بصورة شاملة القضايا ‏الاقتصادية والتجارية الرئيسية، وسبل تعزيز التعاون بينهما.‏

واتفق الطرفان على إنشاء آلية مراقبة مشتركة لتبادل البيانات ذات الصلة، ‏ومتابعة التدفقات التجارية، ودعم العمل الفني، بما يسهم في تعزيز الشفافية ‏والثقة المتبادلة وإدارة الاحتكاكات التجارية.‏

كما أكد الجانبان أن تحسين الوصول إلى الأسواق من شأنه الإسهام في ‏تحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية، واتفقا على مواصلة المشاورات ‏لمعالجة القضايا العالقة في هذا المجال.‏

وأشار البيان إلى النتائج الإيجابية التي حققها الحوار بين الصين والاتحاد ‏الأوروبي بشأن ضوابط تصدير عناصر التربة النادرة والمواد والمعادن ‏الحرجة، مع الاتفاق على مواصلة تعزيز الحوار، واتخاذ المزيد من التدابير ‏الرامية إلى الحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.‏

وشدد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون الثنائي لدعم ‏إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في تعزيز فاعليتها وسلطتها.‏

وكانت الصين دعت في الـ 26 من حزيران الجاري الاتحاد الأوروبي إلى الحوار ‏لتسوية الخلافات التجارية، محذرةً من فرض أي قيود على شركاتها، في ظل ‏دعوة قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الأدوات الدفاعية التجارية ‏للتكتل، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على حوار بنّاء مع ‏الصين.‏