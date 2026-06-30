الصين والاتحاد الأوروبي يطلقان رسمياً آلية تشاورية للتجارة والاستثمار

بكين-سانا
أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي إطلاق آلية تشاورية للتجارة والاستثمار بين الجانبين، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول للآلية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة شينخوا أن بياناً مشتركاً صدر، اليوم الثلاثاء، أكد تحديد أربعة مسارات عمل أولية ضمن الآلية، تشمل موازنة التجارة والاستثمار، وضوابط الصادرات، وحقوق الملكية الفكرية، وإصلاح منظمة التجارة العالمية.
وترأس الاجتماع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية ماروش شيفتشوفيتش، حيث ناقش الجانبان بصورة شاملة القضايا الاقتصادية والتجارية الرئيسية، وسبل تعزيز التعاون بينهما.
واتفق الطرفان على إنشاء آلية مراقبة مشتركة لتبادل البيانات ذات الصلة، ومتابعة التدفقات التجارية، ودعم العمل الفني، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة المتبادلة وإدارة الاحتكاكات التجارية.
كما أكد الجانبان أن تحسين الوصول إلى الأسواق من شأنه الإسهام في تحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية، واتفقا على مواصلة المشاورات لمعالجة القضايا العالقة في هذا المجال.
وأشار البيان إلى النتائج الإيجابية التي حققها الحوار بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن ضوابط تصدير عناصر التربة النادرة والمواد والمعادن الحرجة، مع الاتفاق على مواصلة تعزيز الحوار، واتخاذ المزيد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.
وشدد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون الثنائي لدعم إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في تعزيز فاعليتها وسلطتها.
وكانت الصين دعت في الـ 26 من حزيران الجاري الاتحاد الأوروبي إلى الحوار لتسوية الخلافات التجارية، محذرةً من فرض أي قيود على شركاتها، في ظل دعوة قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الأدوات الدفاعية التجارية للتكتل، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على حوار بنّاء مع الصين.