علماء روس يطورون تقنية جديدة لإنتاج إسمنت “قابل للبرمجة”‏

موسكو-سانا‏

طوّر علماء روس من جامعة بيلغورود الحكومية بالتعاون مع جامعة ‏شوخوف التقنية الحكومية، تقنية جديدة لإنتاج إسمنت “قابل للبرمجة” يتيح ‏التحكم بدقة في زمن تصلبه، بما يسهم في تحسين كفاءة مواد البناء وتعزيز ‏استدامتها.‏

وتعتمد التقنية، على إضافة مادة “الجبس الستريكي” الناتجة عن صناعة ‏حمض الستريك، ما يسمح بضبط زمن تصلب الخرسانة وفق متطلبات ‏الاستخدام، ويعالج مشكلة تفاوت سرعة التصلب في المواد الرابطة القلوية ‏الخبثية، وهي بديل صديق للبيئة للإسمنت التقليدي.‏

وذكرت وكالة “سبوتنيك” أن الاختبارات أظهرت أن استخدام الجبس ‏الستريكي يقلل زمن التصلب الأولي بنسبة تصل إلى 51 بالمئة، وزمن ‏التصلب النهائي بنسبة تصل إلى 27 بالمئة، مع الحفاظ على مقاومة ضغط ‏تتراوح بين 28.7 و32.8 ميغاباسكال، وهي مستويات قريبة من أداء إسمنت ‏بورتلاند التقليدي.‏

وأوضح الباحث إيفان نيكولين أن هذه المادة تُنتج بكميات كبيرة وتُستخدم في ‏صناعات عدة، وأن استخدامها المباشر دون معالجة كيميائية إضافية يسهم ‏في خفض التكاليف وتعزيز إعادة تدوير المخلفات الصناعية.‏

وقد تسهم هذه التقنية في توسيع استخدام المواد الرابطة الصديقة للبيئة في ‏قطاع البناء، من خلال توفير إمكانية التحكم بزمن التصلب، بما يعزز كفاءة ‏عمليات الإنشاء ويخفض التكاليف ويزيد من الاستفادة من المخلفات ‏الصناعية.‏