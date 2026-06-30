علماء روس يطورون تقنية جديدة لإنتاج إسمنت “قابل للبرمجة”‏

موسكو-سانا
طوّر علماء روس من جامعة بيلغورود الحكومية بالتعاون مع جامعة شوخوف التقنية الحكومية، تقنية جديدة لإنتاج إسمنت “قابل للبرمجة” يتيح التحكم بدقة في زمن تصلبه، بما يسهم في تحسين كفاءة مواد البناء وتعزيز استدامتها.
وتعتمد التقنية، على إضافة مادة “الجبس الستريكي” الناتجة عن صناعة حمض الستريك، ما يسمح بضبط زمن تصلب الخرسانة وفق متطلبات الاستخدام، ويعالج مشكلة تفاوت سرعة التصلب في المواد الرابطة القلوية الخبثية، وهي بديل صديق للبيئة للإسمنت التقليدي.
وذكرت وكالة “سبوتنيك” أن الاختبارات أظهرت أن استخدام الجبس الستريكي يقلل زمن التصلب الأولي بنسبة تصل إلى 51 بالمئة، وزمن التصلب النهائي بنسبة تصل إلى 27 بالمئة، مع الحفاظ على مقاومة ضغط تتراوح بين 28.7 و32.8 ميغاباسكال، وهي مستويات قريبة من أداء إسمنت بورتلاند التقليدي.
وأوضح الباحث إيفان نيكولين أن هذه المادة تُنتج بكميات كبيرة وتُستخدم في صناعات عدة، وأن استخدامها المباشر دون معالجة كيميائية إضافية يسهم في خفض التكاليف وتعزيز إعادة تدوير المخلفات الصناعية.
وقد تسهم هذه التقنية في توسيع استخدام المواد الرابطة الصديقة للبيئة في قطاع البناء، من خلال توفير إمكانية التحكم بزمن التصلب، بما يعزز كفاءة عمليات الإنشاء ويخفض التكاليف ويزيد من الاستفادة من المخلفات الصناعية.