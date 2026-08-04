استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب سواحل سلطنة عمان

لندن-سانا



أعلنت مجموعة فانغارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية استهداف سفينة للبضائع السائبة بمقذوف مجهول قرب سواحل سلطنة عمان، وهي تبحر في مضيق هرمز اليوم الثلاثاء، مضيفةً أنّ الطاقم غادر السفينة، لكن أحد البحارة مفقود.



ونقلت وكالة رويترز عن مجموعة فانغارد قولها: إنّ “المقذوف أصاب غرفة المحركات في السفينة “مينوان بايونير” التي كانت ترفع علم ليبيريا”، مضيفةً أن حريقاً اندلع في منطقة الإقامة بالسفينة، وأن الطاقم يكافح لإخماد الحريق ويحتاج إلى مساعدة.



ولم تعلق شركة “موديون ماريتايم مانجمنت” المشغلة للسفينة، ومقرها اليونان على الحادثة.



يشار إلى أن سفينة البضائع السائبة وتعرف بالإنكليزية بـ Bulk Carrier أو Bulker هي سفينة تجارية مصممة خصيصاً لنقل البضائع الصلبة أو السائلة الموضوعة بكميات ضخمة مباشرة داخل عنابر الشحن دون استخدام حاويات أو صناديق، وتشكل هذه السفن عصب التجارة العالمية لنقل المواد الخام الأساسية لقطاعات الصناعة، والزراعة، والطاقة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية‎ UKMTOأعلنت أمس الإثنين، أنها تلقت تقريراً يفيد بوقوع حادث بحري على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرق مدينة خصب في سلطنة عمان، ‏مشيرة إلى أن ربان الناقلة أفاد بسماع صوت انفجار بالقرب منها، دون أن يصاب أحد بأذى.