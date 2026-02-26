إصابة فلسطينيين بنيران الاحتلال في مخيم الشاطئ غرب غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الخميس بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن بحرية الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب شاطئ بحر مخيم الشاطئ غرب المدينة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 615 فلسطينياً وإصابة1658.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول2023 إلى 72073 قتيلاً، و171756 مصاباً.