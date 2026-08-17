مصر والكويت تؤكدان أهمية خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة

القاهرة–سانا



بحث وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين شددا على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها أساساً لاستئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية مستدامة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أكدا أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار، وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية.



من جانب آخر تناول الوزيران مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، وأكدا أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام وفقاً لخارطة الطريق المعلن عنها، والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.



وكان وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أكدا في 13 الشهر الجاري ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، والعودة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يهيئ لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية ويحول دون اتساع رقعة الصراع.

