طوكيو تخفض توصيف الصين إلى مستوى “جار مهم”

خفضت اليابان توصيفها للصين من مستوى “أحد أهم الشركاء” إلى مستوى “جار مهم” في “الكتاب الأزرق” الدبلوماسي الصادر اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الخارجية اليابانية أصدرت تقريرها السنوي المعروف باسم “الكتاب الأزرق” الدبلوماسي لعام 2026، متضمناً تحولاً جوهرياً في لغة الخطاب تجاه بكين، حيث خفضت طوكيو توصيف الصين من “أحد أهم الشركاء” إلى “جار مهم”، في خطوة تعكس التدهور المستمر في العلاقات الثنائية.

واتهم التقرير الياباني بكين بتصعيد انتقاداتها الأحادية واتخاذ إجراءات ترهيبية ضد اليابان، مشيراً إلى أن الحقبة التي تلت الحرب الباردة قد انتهت.

ويعد هذا التغيير هو الأول من نوعه منذ عام 2016، حيث دأبت الوثائق اليابانية الرسمية على إبراز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعود جذور هذا التأزم إلى خريف العام الماضي، عقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن احتمال التدخل العسكري حال وقوع هجوم على تايوان، وردت الصين بفرض قيود جمركية وتحذيرات من السفر.