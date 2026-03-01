البنتاغون يعلن مقتل ثلاثة أميركيين في إطار العملية العسكرية ضد إيران

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة أميركيين وأصيب خمسة آخرون بجروح بالغة في إطار العملية العسكرية ضد إيران، وفق ما أفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) اليوم الأحد، في إعلان هو الأول عن ضحايا أميركيين.

ولم تدل القيادة في بيانها عبر منصة (X) بتفاصيل إضافية عن هويات القتلى أو أماكن وجودهم، مكتفية بالقول إنهم من “أفراد القوات الأميركية”.

وأضافت: إن عدة عناصر آخرين أصيبوا بجروح “طفيفة” جراء الشظايا وبارتجاجات دماغية، وتجري “إعادتهم إلى الخدمة”.

وكان الرئيس دونالد ترامب نبّه السبت إلى أنه من المتوقع سقوط قتلى في صفوف القوات المسلحة الأمريكية.

ورأى المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز عبر منصة (X) أن “الحرية ليست مجانية على الإطلاق”.

كما أعرب حكيم جيفريز، زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، عن أسفه لسقوط ضحايا أميركيين، وقال: “يجب ألّا يُقتل مزيد من الأبطال الأميركيين بسبب القرار المتهوّر بالذهاب إلى حرب، على الكونغرس أن يتصرّف هذا الأسبوع من أجل تقييد هذا الرئيس”.

وبدأ الجيشان الأميركي والإسرائيلي شنّ ضربات واسعة النطاق على إيران أمس السبت، بينما تردّ طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل وبلدان الخليج العربي.

وفي وقت أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق أربعة صواريخ بالستية على حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن وأصابها، فيما نفت القيادة المركزية إصابة الحاملة التي تبحر على بعد مئات الكيلومترات من سواحل إيران.