صحيفة واشنطن بوست: البنتاغون يدرس خططاً لتنفيذ عمليات برية على الأراضي الإيرانية

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس السبت عن خطط وتحضيرات تجريها وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون”، لتنفيذ عمليات عسكرية برية تستمر لأسابيع في إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن هذه العمليات قد تشمل غارات تنفذها قوات العمليات الخاصة والمشاة النظامية، في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية دراسة مقترحات لإرسال ما لا يقل عن عشرة آلاف جندي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتزامن الكشف عن هذه المخططات مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية(سنتكوم) أمس، عن وصول السفينة الهجومية البرمائية “يو اس اس تريبولي” إلى المنطقة، وعلى متنها مجموعة تضم نحو 3500 بحار وجندي من مشاة البحرية “المارينز”، في خطوة قد تهدف لفرض واقع عسكري جديد.

وكانت الهجمات الجوية الأمريكية الإسرائيلية بدأت على إيران في الثامن والعشرين من شباط الماضي، فيما ردّت طهران بهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية، كما اعتدت على دول الخليج العربي ودول أخرى في المنطقة؛ ما أدى إلى اضطراب حركة تجارة الطاقة عالمياً وإثارة مخاوف من ركود اقتصادي.