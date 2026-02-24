أردوغان: سياسة تركيا ترتكز إلى السلام وحل الأزمات بالحوار

أنقرة-سانا

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تُسخّر كل جهودها لتسوية الخلافات والأزمات الدولية، عبر قنوات الحوار والدبلوماسية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أردوغان قوله في كلمة ألقاها في المجمع الرئاسي في أنقرة: “نبذل جهوداً لحل الأزمات قبل أن تتحول إلى صراعات ساخنة، ولا سيما من خلال سياستنا التي تركز على السلام والحوار والتفاوض”، مشدداً على أن تركيا تدافع عن الحق وتناصر العدالة أينما كانت في العالم، وتحترم الحقوق السيادية للدول.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس التركي أنّ بلاده ترى السيادة الرقمية في مجال الدفاع جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ تركيا تصمم بنفسها تكنولوجياتها وبرمجياتها وتصدرها إلى العالم.

وأشاد أردوغان بقدرات مسيّرات “بيرقدار” وسفينة “تي جي غي أناضولو” ولا سيما خلال مناورات حلف شمال الأطلسي “ناتو” في ألمانيا مؤخراً، حيث شاركتا الأسبوع الماضي في مناورات “ستيدفاست دارت 2026”.

وتتبنى تركيا سياسة خارجية تقوم على السلام والتفاوض لاحتواء الأزمات الإقليمية ومنع تحول الخلافات إلى نزاعات دائمة مع التركيز على دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، من خلال الدبلوماسية متعددة الأبعاد والحوار الفعّال.