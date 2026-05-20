هيئة الطيران تبحث مع شركة “حسن علام للمقاولات” فرص تطوير واستثمار المطارات السورية

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع ممثلين عن شركة “حسن علام للمقاولات”، فرص التعاون والاستثمار في تطوير البنى التحتية للمطارات السورية، والمشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تحديث مرافق الطيران المدني ورفع كفاءتها التشغيلية وفق أفضل المعايير الدولية وذلك في مبنى الهيئة بدمشق.

وبينت الهيئة عبر قناتها على التلغرام أمس الثلاثاء أن الاجتماع تناول ملف تطوير واستثمار مطاري دير الزور والقامشلي، بما يشمل التوسعة والتأهيل ورفع الجاهزية التشغيلية، في إطار رؤية الهيئة لإعادة تنشيط المطارات كمراكز إقليمية وتعزيز دورها التنموي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع معاون رئيس الهيئة أمجد نخال، و مدير تطوير الأعمال في الشركة،سليم شرف و مدير تطوير الأعمال في شركة CAA (Corporación América Airports)،طارق ماضي ومدير الاستثمار والتطوير التجاري في الهيئة عبدالله الناصر

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي نحو استقطاب الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون مع الشركات المتخصصة، بهدف تطوير قطاع الطيران المدني وتحسين البنية التحتية للمطارات السورية ورفع كفاءتها التشغيلية بما يواكب المعايير الدولية.

وشركة “حسن علام للمقاولات” هي إحدى أقدم وأكبر شركات الهندسة والمقاولات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تأسست عام 1936.