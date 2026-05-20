معاون وزير الاشغال يطلع على واقع تنفيذ مشاريع المؤسسة العامة ‏للإسكان في ‏اللاذقية

اللاذقية- سانا
اطّلع معاون وزير الأشغال العامة والإسكان السوري وحيد عبيد والوفد المرافق، على واقع تنفيذ مشاريع المؤسسة العامة للإسكان في محافظة اللاذقية، وآليات تسريع الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بالتزامن مع متابعة إجراءات تسليم الشقق السكنية لمستحقيها واستكمال الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بها.
وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تضمنت جولة ميدانية على عدد من المشاريع السكنية القائمة في المحافظة، جرى خلالها بحث واقع التنفيذ ونسب الإنجاز، إضافة إلى مناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل وسبل معالجتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة التنفيذ ضمن الخطط الزمنية المحددة.
وأكد عبيد، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استكمال المشاريع وفق المواصفات المطلوبة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الإسكان.
وضم الوفد الزائر مدير المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل، فيما حضر من جانب محافظة اللاذقية معاون المحافظ عدنان عليو وعدد من المعنيين.
وتعمل المؤسسة العامة للإسكان على تنفيذ عدد من مشاريع السكن في محافظة اللاذقية ضمن خطط تهدف إلى تأمين مساكن للمواطنين وتحسين واقع الخدمات المرتبطة بالقطاع السكني، بالتوازي مع متابعة حكومية لتسريع نسب الإنجاز ومعالجة المعوقات الفنية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشاريع.