معاون وزير الاشغال يطلع على واقع تنفيذ مشاريع المؤسسة العامة ‏للإسكان في ‏اللاذقية

اللاذقية- سانا‌‎

اطّلع معاون وزير الأشغال العامة والإسكان السوري وحيد عبيد ‏والوفد المرافق، على واقع تنفيذ مشاريع المؤسسة العامة للإسكان ‏في محافظة اللاذقية، وآليات تسريع الإنجاز وتحسين مستوى ‏الخدمات المقدمة، بالتزامن مع متابعة إجراءات تسليم الشقق ‏السكنية لمستحقيها واستكمال الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة ‏بها‎.‎

وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر قناتها على التلغرام ‏اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تضمنت جولة ميدانية على عدد من ‏المشاريع السكنية القائمة في المحافظة، جرى خلالها بحث واقع ‏التنفيذ ونسب الإنجاز، إضافة إلى مناقشة الصعوبات والمعوقات ‏التي تواجه العمل وسبل معالجتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ‏وتسريع وتيرة التنفيذ ضمن الخطط الزمنية المحددة‎.‎

وأكد عبيد، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان ‏استكمال المشاريع وفق المواصفات المطلوبة، وتحسين الخدمات ‏المقدمة للمواطنين في قطاع الإسكان‎.‎

وضم الوفد الزائر مدير المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل، فيما ‏حضر من جانب محافظة اللاذقية معاون المحافظ عدنان عليو ‏وعدد من المعنيين‎.‎

وتعمل المؤسسة العامة للإسكان على تنفيذ عدد من مشاريع السكن ‏في محافظة اللاذقية ضمن خطط تهدف إلى تأمين مساكن للمواطنين ‏وتحسين واقع الخدمات المرتبطة بالقطاع السكني، بالتوازي مع ‏متابعة حكومية لتسريع نسب الإنجاز ومعالجة المعوقات الفنية ‏والإدارية التي تواجه تنفيذ المشاريع‎. ‎