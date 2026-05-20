مدير حماية المستهلك لـ سانا: انخفاض أسعار الفروج يعود ‏إلى زيادة حجم العرض

دمشق-سانا
أكد مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء، في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق حسن الشوا، أن انخفاض أسعار الفروج في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية يعود إلى زيادة حجم المعروض وتراجع تكاليف الإنتاج بالتزامن مع انتهاء موسم التدفئة ودخول أفواج جديدة إلى السوق، ما أسهم في تحقيق حالة من الاستقرار السعري بعد موجة ارتفاعات سابقة.
وأوضح الشوا في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً في عمليات التربية والإنتاج نتيجة تداعيات الجائحة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك ما تسبب بارتفاع الأسعار.
استقرار في معدلات الطلب
وأشار الشوا إلى أن السوق يشهد حالياً استقراراً في معدلات الطلب مع وفرة كبيرة في المعروض، نتيجة دخول أفواج جديدة إلى الإنتاج، إضافة إلى انخفاض تكاليف التربية مع زوال الحاجة إلى التدفئة الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار.
وبين الشوا أن المؤسسة العامة للدواجن تعمل على تنظيم السوق عبر اعتماد نظام التأشيرة السعرية بالتنسيق مع لجنة موسعة تضم المربين والمسالخ بما يراعي قوى العرض والطلب والتكاليف الفعلية للإنتاج، مؤكداً أن هذه الآلية لا تعد تسعيراً جبرياً وإنما أداة تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين وضبط المخالفات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
دعم قطاع الدواجن مستقبلاً
ولفت الشوا إلى أن التأشيرة السعرية تسهم في استقرار أسعار الفروج في الأسواق المحلية ودعم قطاع الدواجن مستقبلاً ولا سيما مع العمل على وضع معايير محددة تساعد على تعزيز فرص التصدير ودعم المربين الذين تعرضوا خلال الفترات الماضية لخسائر متلاحقة.
وأشار الشوا إلى أن المسالخ تعتمد في عمليات التسعير على معادلات فنية دقيقة تستند إلى نسب اللحم الصافي مقارنة بوزن الفروج الحي، موضحاً أن نسب الإنتاج المعتمدة تتراوح بين 74 و76 بالمئة بعد عمليات الذبح والتنظيف قبل توزيع المنتج على منافذ البيع.
ويشهد قطاع الدواجن في سوريا خلال الفترة الحالية تحركات تنظيمية تهدف إلى ضبط الأسواق وتحقيق توازن بين المنتجين والمستهلكين في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار حيث تعمل الجهات المعنية على تطوير آليات تنظيم السوق ودعم الإنتاج المحلي، بما يسهم في استقرار الأسعار وتعزيز فرص التصدير مستقبلاً.