مدير حماية المستهلك لـ سانا: انخفاض أسعار الفروج يعود ‏إلى زيادة حجم العرض

دمشق-سانا‌‎

أكد مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء، في الإدارة العامة ‏للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق حسن الشوا، أن ‏انخفاض أسعار الفروج في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية ‏يعود إلى زيادة حجم المعروض وتراجع تكاليف الإنتاج بالتزامن ‏مع انتهاء موسم التدفئة ودخول أفواج جديدة إلى السوق، ما أسهم ‏في تحقيق حالة من الاستقرار السعري بعد موجة ارتفاعات ‏سابقة‎.

وأوضح الشوا في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الفترة ‏الماضية شهدت تراجعاً في عمليات التربية والإنتاج نتيجة ‏تداعيات الجائحة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العرض مقابل ‏ارتفاع الطلب ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك ما تسبب ‏بارتفاع الأسعار‎.

‎استقرار في معدلات الطلب‎

وأشار الشوا إلى أن السوق يشهد حالياً استقراراً في معدلات ‏الطلب مع وفرة كبيرة في المعروض، نتيجة دخول أفواج جديدة ‏إلى الإنتاج، إضافة إلى انخفاض تكاليف التربية مع زوال ‏الحاجة إلى التدفئة الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار‎.

وبين الشوا أن المؤسسة العامة للدواجن تعمل على تنظيم السوق ‏عبر اعتماد نظام التأشيرة السعرية بالتنسيق مع لجنة موسعة ‏تضم المربين والمسالخ بما يراعي قوى العرض والطلب ‏والتكاليف الفعلية للإنتاج، مؤكداً أن هذه الآلية لا تعد تسعيراً ‏جبرياً وإنما أداة تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح ‏المنتجين والمستهلكين وضبط المخالفات وفق القوانين والأنظمة ‏النافذة‎.

‎دعم قطاع الدواجن مستقبلاً‎

ولفت الشوا إلى أن التأشيرة السعرية تسهم في استقرار أسعار ‏الفروج في الأسواق المحلية ودعم قطاع الدواجن مستقبلاً ولا ‏سيما مع العمل على وضع معايير محددة تساعد على تعزيز ‏فرص التصدير ودعم المربين الذين تعرضوا خلال الفترات ‏الماضية لخسائر متلاحقة‎.

وأشار الشوا إلى أن المسالخ تعتمد في عمليات التسعير على ‏معادلات فنية دقيقة تستند إلى نسب اللحم الصافي مقارنة بوزن ‏الفروج الحي، موضحاً أن نسب الإنتاج المعتمدة تتراوح بين 74 ‏و76 بالمئة بعد عمليات الذبح والتنظيف قبل توزيع المنتج على ‏منافذ البيع‎.

ويشهد قطاع الدواجن في سوريا خلال الفترة الحالية تحركات ‏تنظيمية تهدف إلى ضبط الأسواق وتحقيق توازن بين المنتجين ‏والمستهلكين في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج ‏وتقلبات الأسعار حيث تعمل الجهات المعنية على تطوير آليات ‏تنظيم السوق ودعم الإنتاج المحلي، بما يسهم في استقرار ‏الأسعار وتعزيز فرص التصدير مستقبلاً‎.‎