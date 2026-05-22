إصابة تسعة أشخاص بجروح جراء غارة إسرائيلية على مستشفى ‏في جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

أصيب تسعة أشخاص بجروح، بينهم سبعة من الكوادر الطبية ‏والموظفين، جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي على محيط ‏مستشفى تبنين الحكومي بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان‎.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان للمكتب الإعلامي في ‏وزارة الصحة العامة اللبنانية شجبه واستنكاره الشديدين للاعتداءات ‏الإسرائيلية الممنهجة ضد المنشآت الطبية، موضحاً أن الطيران ‏الإسرائيلي شن غارة عنيفة على المحيط القريب من مستشفى تبنين ‏الحكومي، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح، من بينهم 7 من ‏موظفي المستشفى، خمسة منهم من النساء‎.

وأضاف البيان: إن القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار مادية بالغة ‏طالت المحيط الخارجي للمستشفى، وسيارات الإسعاف، إضافة إلى ‏تصدعات وأضرار واسعة في الأقسام الداخلية بمختلف طوابق مبنى ‏المستشفى‎.

وتساءل بيان وزارة الصحة اللبنانية عما إذا كان هذا العدوان ‏الإسرائيلي السافر يمثل رداً انتقامياً على قرار جمعية الصحة ‏العالمية، الصادر بأغلبية 95 صوتاً، والذي أكد على ضرورة ‏حماية الرعاية الصحية في لبنان‎.

وكانت جمعية الصحة العالمية أقرت في دورتها التاسعة والسبعين ‏المنعقدة في جنيف مشروع قرار تقدم به لبنان بدعم من الدول ‏العربية، يطالب بحماية الرعاية الصحية وضمان استمرارية عمل ‏النظام الصحي في وجه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ‏المستمرة بحق المدنيين والمنشآت الطبية‎.