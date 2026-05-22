إصابة تسعة أشخاص بجروح جراء غارة إسرائيلية على مستشفى ‏في جنوب لبنان

بيروت-سانا
أصيب تسعة أشخاص بجروح، بينهم سبعة من الكوادر الطبية والموظفين، جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي على محيط مستشفى تبنين الحكومي بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان للمكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة اللبنانية شجبه واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد المنشآت الطبية، موضحاً أن الطيران الإسرائيلي شن غارة عنيفة على المحيط القريب من مستشفى تبنين الحكومي، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح، من بينهم 7 من موظفي المستشفى، خمسة منهم من النساء.
وأضاف البيان: إن القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار مادية بالغة طالت المحيط الخارجي للمستشفى، وسيارات الإسعاف، إضافة إلى تصدعات وأضرار واسعة في الأقسام الداخلية بمختلف طوابق مبنى المستشفى.
وتساءل بيان وزارة الصحة اللبنانية عما إذا كان هذا العدوان الإسرائيلي السافر يمثل رداً انتقامياً على قرار جمعية الصحة العالمية، الصادر بأغلبية 95 صوتاً، والذي أكد على ضرورة حماية الرعاية الصحية في لبنان.
وكانت جمعية الصحة العالمية أقرت في دورتها التاسعة والسبعين المنعقدة في جنيف مشروع قرار تقدم به لبنان بدعم من الدول العربية، يطالب بحماية الرعاية الصحية وضمان استمرارية عمل النظام الصحي في وجه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين والمنشآت الطبية.