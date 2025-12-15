انتخاب خوسيه أنطونيو كاست رئيساً لتشيلي

سانتياغو-سانا

فاز خوسيه أنطونيو كاست في الانتخابات الرئاسية في تشيلي أمس، بعد أن حقق النصر على منافسته جانيت خارا التي أقرت بالهزيمة.

وذكرت وكالة فرانس برس، أنه وبعد فرز كل الأصوات تقريباً، حصل كاست على نحو 58 بالمئة، حسب النتائج الرسمية، محققاً تقدماً مريحاً على خارا التي تمثل ائتلافاً واسعاً.

وخاطب كاست الآلاف من أنصاره المبتهجين، قائلاً: “تشيلي أرادت التغيير”، متعهداً “باستعادة احترام القانون” ومتعهداً في الوقت نفسه أن يكون حاكماً لكل التشيليين، وأن يصغي إلى المنتقدين.

بدورها قالت خارا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: إن “الديمقراطية قالت كلمتها بصوت عال وواضح”، مضيفة: إنها تواصلت “مع الرئيس المنتخب و تمنت له النجاح”.

وقد ركز كاست في حملته الانتخابية على مكافحة الجريمة في تشيلي التي تعاني من أنشطة العصابات العنيفة، كما وعد بترحيل ما يقرب من 340 ألف مهاجر غير نظامي.