دراسة: الخضراوات الغنية بفيتامين K1 قد تسهم في تقليل خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي

كانبرا-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول كميات أكبر من الخضراوات الورقية الغنية بفيتامين K1، مثل السبانخ والبروكلي والكرنب، قد يرتبط بتحسن وظائف الرئتين وانخفاض خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، عبر المساهمة في الحفاظ على مرونة أنسجة الرئة، إضافة إلى ما تحتويه هذه الخضراوات من ألياف ومضادات أكسدة تدعم صحة الجهاز التنفسي.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين في معهد أبحاث التغذية والابتكار الصحي بجامعة إديث كوان، بقيادة الباحث تشنغفنغ لي، وبمشاركة الأستاذ مارك سيم، ونُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية (The American Journal of Clinical Nutrition) ونقلها موقع الجامعة الإلكتروني أول أمس، أن ارتفاع استهلاك فيتامين K1 يرتبط بتحسن مؤشرات صحة الرئة وتراجع احتمالات الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن.

واعتمد الباحثون على متابعة أكثر من 179 ألف بالغ على مدى عشر سنوات، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أعلى من فيتامين K1 كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 16 بالمئة، إضافة إلى تسجيلهم وظائف رئوية أفضل مقارنة بمن كان استهلاكهم أقل لهذا الفيتامين.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تلغي الدور الأساسي للإقلاع عن التدخين في الوقاية من أمراض الرئة، إلا أن اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الورقية قد يسهم في دعم صحة الجهاز التنفسي والحد من بعض الأضرار على المدى الطويل.

ويرى الباحثون أن إدراج الخضراوات الورقية الغنية بفيتامين K1 ضمن النظام الغذائي اليومي يمثل خطوة بسيطة ضمن نمط حياة صحي قد يساعد في تعزيز وظائف الرئتين وتقليل خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

وتؤكد مثل هذه الدراسات أهمية تبني أنماط حياة صحية قائمة على التغذية المتوازنة وممارسة العادات السليمة، لما لذلك من دور في تعزيز صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.