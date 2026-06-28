باحثون في جامعة ستانفورد يطورون نظام ذكاء اصطناعي لتصميم برغر صحي وصديق للبيئة

واشنطن-سانا

طوّر باحثون من جامعة ستانفورد نظام ذكاء اصطناعي جديداً يحمل اسم BurgerAI، قادراً على ابتكار وصفات برغر تجمع بين المذاق الجيد والقيمة الغذائية والاستدامة البيئية والتكلفة المناسبة، في خطوة تعكس توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات التصميم الغذائي.

وذكر موقع Digital Trends التقني أمس السبت، أن النظام تم تدريبه على أكثر من 2200 وصفة برغر، ما مكّنه من تحليل التفاعلات بين المكونات المختلفة، والانتقال من تقليد الوصفات الموجودة إلى ابتكار وصفات جديدة بالكامل تراعي احتياجات المستخدمين الصحية والغذائية وأهداف الاستدامة.

وأوضحت النتائج أن النظام يأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة، مثل العمر والاحتياجات الغذائية والتفضيلات الشخصية، إضافة إلى الاعتبارات البيئية، حيث يشير الباحثون إلى أن عدد التركيبات الممكنة لمكونات البرغر يصل إلى نحو 10⁴³ احتمالاً، ما يجعل تصميم الوصفات المثلى مهمة معقدة.

وفي إطار اختبار فعالية النظام، أعد الفريق البحثي خمس وصفات من تصميم BurgerAI، وقدّمها إلى أكثر من 100 متطوع ضمن اختبارات تذوق عمياء، حيث أظهرت النتائج أن اثنتين من هذه الوصفات حققتا تقييماً مساوياً أو أعلى من أحد أشهر أنواع البرغر في مطاعم الوجبات السريعة من حيث الطعم والقوام والإعجاب العام.

كما سجلت إحدى الوصفات المعتمدة على الفطر أداءً أفضل من حيث تقليل الأثر البيئي مع الحفاظ على مستوى عالٍ من قبول المشاركين، وفقاً للدراسة.

وقالت الباحثة الرئيسية في المشروع إلين كول: “إن الهدف لا يتمثل في ابتكار أكثر الوصفات شعبية، بل في تحقيق توازن بين عناصر متعددة تشمل المذاق والصحة والاستدامة والتكلفة”.

ولا يقتصر المشروع على صناعة الأغذية، بل يمثل نموذجاً لإثبات قدرة الذكاء الاصطناعي على تصميم حلول جديدة، يمكن أن تمتد مستقبلاً إلى مجالات مثل تطوير الأدوية والمواد المتقدمة والتصنيع المستدام.