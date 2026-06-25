انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية المشتركة التركية – الأوروبية في أنقرة

أنقرة-سانا

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس أعمال الاجتماع الـ 43 للجنة الاستشارية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي التي تستمر لمدة يومين.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن نائب وزير الخارجية ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي السفير محمد كمال بوزاي قوله: إن “اللجنة وفّرت على مدى سنوات منصة فريدة للحوار”، مؤكداً أن “تعزيز التعاون بات أكثر أهمية في مواجهة التحديات”.

وشدد على أن “عضوية الاتحاد الأوروبي تمثل هدفاً استراتيجياً لتركيا، وأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة لها انعكاسات كبيرة على مستقبل المنطقة والقارة الأوروبية”.

من جانبه أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا أيفو أوراف أن “تركيا شريك رئيسي ومرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وفاعل إقليمي مهم”.

وأشار إلى “تحسن ملحوظ في العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، مع استئناف الحوارات رفيعة المستوى وتعمق الحوار السياسي”.

وتشهد تركيا مع الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية في قضايا الأمن والاقتصاد والطاقة والهجرة، وتُعد تركيا دولة مرشحة رسمياً للعضوية في الاتحاد إلا أن محادثات العضوية متوقفة.