غوغل تطلق تطبيقاً جديداً لمتابعة الأسهم وتحليل الأسواق بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل تطبيقها الجديد Google Finance المخصص لأجهزة أندرويد، في خطوة تهدف إلى تمكين المستخدمين من متابعة الأسهم وإدارة المحافظ الاستثمارية والاطلاع على تحركات الأسواق المالية عبر تطبيق مستقل دون الحاجة إلى استخدام المتصفح.

وذكر الموقع الالكتروني لشركة غوغل أول أمس، أن التطبيق يمثل أكبر تحديث لخدمة Google Finance منذ سنوات، إذ يجمع بين ملخصات الأسواق المدعومة بالذكاء الاصطناعي والرسوم البيانية التفاعلية وقوائم المراقبة المخصصة وأدوات متابعة المحافظ الاستثمارية ضمن واجهة مصممة للهواتف الذكية.

ويتيح التطبيق للمستخدمين متابعة أسعار الأسهم وإنشاء قوائم بالشركات المفضلة والحصول على تحديثات مالية مخصصة، سواء للمستثمرين المبتدئين أو ذوي الخبرة الذين يحتاجون إلى وصول أسرع إلى بيانات الأسواق.

ومن أبرز ميزاته الجديدة استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات تشرح أسباب ارتفاع أو انخفاض الأسهم، مع استعراض أحدث تطورات الشركات والعوامل المؤثرة في الأسواق، بما يهدف إلى تبسيط متابعة الأخبار المالية وتوفير سياق يساعد المستخدمين على فهم حركة الأسواق دون تقديم توصيات استثمارية.

كما يوفر التطبيق أدوات محسنة لمقارنة الأسهم تتيح عرض أداء عدة شركات جنباً إلى جنب، ومقارنة الأسعار والمؤشرات المالية ونسب التقييم وآخر الأخبار في شاشة واحدة، بما يسهم في تسهيل قرارات المتابعة والتحليل.

ويضم التطبيق أيضاً أدوات متقدمة لإدارة المحافظ الاستثمارية تتيح متابعة الأصول وتنبيهات حول الشركات المراقبة، إضافة إلى رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول التطورات التي قد تؤثر في الاستثمارات.

ويتضمن Google Finance رسوماً بيانية تفاعلية محدثة وموجزاً للأخبار المالية المرتبطة بالأسهم والقطاعات المختلفة، بحيث تظهر الأخبار بالتزامن مع تحركات السوق.

يشار إلى أن التطبيق بدأ بالوصول تدريجياً إلى مستخدمي أندرويد، على أن يتوسع طرحه خلال الأسابيع المقبلة.