الجيش الأمريكي يغيّر مسار 49 سفينة تطبيقاً للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي مساء أمس الجمعة، تغيير مسار 49 سفينة تجارية في إطار تنفيذ الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، مؤكداً استمرار عملياته في هذا السياق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان نشرته على منصة “إكس”: “إنه حتى السادس من آب الجاري، قمنا بتغيير مسار 49 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين”، مشيرة إلى مواصلة تنفيذ إجراءات الحصار على الموانئ الإيرانية.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من إعلان الجيش الأمريكي تغيير مسار 48 سفينة تجارية ضمن الإجراءات ذاتها، كما أعلن في وقت سابق عن تقديم المساعدة لأكثر من ألف سفينة لعبور مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية.