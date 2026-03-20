حلف شمال الأطلسي يعلن تعديل وضع بعثته في العراق

بروكسل-سانا

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الجمعة عن تعديل وضع بعثته في العراق، وذلك بعد أن كشف مسؤولان عراقيان أن البعثة غير القتالية انسحبت بشكل مؤقت على وقع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم الحلف “آليسون هارت” قولها في بيان: “يمكننا تأكيد تعديل وضعنا في إطار بعثة الناتو للتدريب في العراق”، دون أن تقدّم مزيداً من التفاصيل متذرّعة بأسباب أمنية،

وأشارت المتحدثة باسم الحلف إلى أن الناتو يعمل بتنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء في هذا الشأن.

بدوره قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية في وقت سابق اليوم: “إن بعثة الناتو غادرت قاعدة يونيون 3 باستثناء عدد قليل بقي”، بينما أكّد مسؤول آخر أن الانسحاب مؤقت، قائلاً: “إنهم قلقون من الوضع”.

ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في الـ 28 من شباط الجاري، أصبح العراق إحدى الدول التي امتدت إليها الحرب، إذ تتوالى غارات على مقار لفصائل عراقية مسلحة، وهجمات على المصالح الأمريكية.

وتؤدي بعثة الناتو في العراق دوراً استشارياً للقوات العراقية والمؤسسات الأمنية، ومهمّتها غير قتالية، وتتخذ مقرّاً في قاعدة عسكرية عراقية في قلب بغداد، على مقربة من السفارة الأمريكية التي تعرّضت لعدّة هجمات بصواريخ ومسيرات منذ بدء الحرب.

وتشكّلت هذه البعثة في تشرين الأول من عام 2018، وتضمّ عدة مئات من الأفراد من دول الحلف ومن الشريكين أستراليا والنمسا، بحسب الموقع الإلكتروني للناتو.