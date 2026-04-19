تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستهداف لممتلكات الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

صعد المستوطنون الإسرائيليون، اليوم الأحد، اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مجموعات من المستوطنين أقدمت على مهاجمة قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأضرمت النيران في منزل ومركبة، كما اقتلع آخرون عشرات أشتال الزيتون التي زُرعت حديثاً في منطقة “عش غراب” ببيت ساحور في بيت لحم، وهاجموا منازل الفلسطينيين في منطقة جبل هراسه.

كما خرب مستوطنون سياجاً يحيط بأراضٍ واسعة للفلسطينيين في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما استولى آخرون على مقر “مغفر رجم الناقة” في قرية الرشايدة، وقاموا بمد شبكة مياه إليه.

كما اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أكد في مؤتمر صحفي في الـ 9 من نيسان الجاري، أن “أكثر من 580 هجوماً للمستوطنين أسفر عن إصابات أو أضرار في الممتلكات في أكثر من 190 تجمعاً فلسطينياً منذ بداية عام 2026”.