ناقلة نفط كورية جنوبية تعبر قناة السويس لأول مرة بعد إغلاق مضيق هرمز

سيئول-سانا

أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية في كوريا الجنوبية ، اليوم الإثنين، أن ناقلة نفط كورية تتجه حالياً إلى البلاد بعد تحميل النفط الخام في ميناء ينبع السعودي وعبورها قناة السويس في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة” يونهاب” عن الوزارة قولها : “خلال عبور السفينة للبحر الأحمر، دعمنا سلامتها وسلامة طاقمها من خلال المراقبة اللحظية على مدار 24 ساعة، وتزويدها بمعلومات حول سلامة الملاحة، وتشغيل قناة اتصال مباشر بين الوزارة وشركة الشحن والسفينة، وسنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان استقرار إمدادات النفط الخام”.

وتُعد هذه الحالة السادسة عشرة لنقل النفط الخام إلى كوريا عبر البحر الأحمر، الذي يُستخدم طريقاً بديلاً، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية- الإيرانية و إغلاق مضيق هرمز في أواخر شباط الماضي.

غير أن الـ15 سفينة السابقة كانت تحمل النفط الخام من ميناء ينبع وتعبر مضيق باب المندب، بينما عبرت السفينة الأخيرة قناة السويس. وبذلك، تُعد هذه أول حالة لنقل النفط الخام إلى كوريا عبر قناة السويس منذ إغلاق مضيق هرمز.