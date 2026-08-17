غوغل تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة المائية المرئية للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أتاحت شركة غوغل خياراً جديداً يسمح للمستخدمين بإخفاء العلامة المائية المرئية عن المحتوى المُنشأ باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والأغاني، في خطوة تمنح المبدعين مرونة أكبر في استخدام هذه المواد لأغراض مهنية وإبداعية.

وذكر موقع تك كرانش التقني أمس الأول أن الخيار الجديد يتيح تعطيل العلامة المائية المرئية في أدوات مثل Gemini ومحرر الفيديو Flow، على أن يشمل نماذج Nano Banana وOmni وLyria، فيما سيصل الدعم إلى خدمة البحث لاحقاً.

وأوضح نائب رئيس غوغل لقسم Gemini جوش وودوارد أن الميزة ستطرح تدريجياً خلال الأيام المقبلة.

وأكدت غوغل أن إخفاء العلامة المائية المرئية لن يؤدي إلى إزالة وسائل التحقق الأخرى من المحتوى، إذ ستظل تقنية SynthID للعلامات المائية غير المرئية وبيانات C2PA الوصفية المرتبطة بالمحتوى موجودة، بما يتيح التحقق من كون الصورة أو المادة مولدة بالذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت غوغل إتاحة مكتبة مفتوحة المصدر تحمل اسم Credentio، تتيح للمطورين دمج آليات للتحقق من المحتوى داخل تطبيقاتهم، بهدف تعزيز القدرة على تحديد أصل الوسائط التي أنشأتها أو عدلتها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التغيير في ظل تزايد استخدام المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي في المجالات الإبداعية والمهنية، حيث قد تشكل العلامات المرئية عائقاً أمام بعض الاستخدامات، بينما تتيح العلامات غير المرئية وبيانات المصدر الحفاظ على إمكانية التحقق من أصل المحتوى.