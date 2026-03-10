التعاون الخليجي والبحرين يدينان استهداف القنصلية الإماراتية في كردستان العراق

المنامة-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة الإماراتية في كردستان العراق.

وأكد البديوي وفق ما نقل موقع المجلس، على أن الاعتداء يُعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة الدبلوماسيين والعاملين في تلك البعثات.

وشدد على وقوف مجلس التعاون وتضامنه مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ورفضه لكل أشكال العنف والإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الاعتداء، مؤكدةً أنه يعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت الوزارة وفق ما نقلت الوكالة البحرينية على تضامن البحرين الكامل مع الإمارات، وضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين، ووقف العمليات الإرهابية والعدائية الآثمة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وكانت دولة الإمارات أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، عن تعرض قنصليّتها العامة في كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيّرة، ووقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات.