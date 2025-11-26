ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 69,775 فلسطينياً

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا الذين ارتقوا جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 69,775 فلسطينياً، إضافة الى 170,965 مصاباً.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية جثامين 17 فلسطينياً، بينهم 14 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 16 مصاباً”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في قطاع غزة في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، بقصف مختلف مناطق القطاع، بينما يقدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وجود نحو 9500 مفقود فلسطيني.

