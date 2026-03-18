عشرة قتلى في غارات إسرائيلية على بيروت والبقاع بلبنان

AFP

بيروت-سانا

قُتل عشرة أشخاص وأُصيب آخرون اليوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت ومنطقة البقاع الغربي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: إن “غارتين نفذتهما قوات العدو الإسرائيلي على العاصمة بيروت، أدتا في حصيلة أولية إلى مقتل ستة مواطنين وإصابة 24 آخرين بجروح، كما تم رفع أشلاء من المكان، وسيصار إلى تحديد هوية أصحابها بعد إنجاز فحوص الـ DNA”.

وفي السياق نفسه أعلنت الوكالة الوطنية مقتل أربعة أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت أربعة منازل في بلدة سحمر في البقاع الغربي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل عشرة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بعلبك وبلدة حبوش قضاء النبطية وبلدة قناريت قضاء صيدا.

وتشهد الأوضاع في لبنان تصعيداً خطيراً، منذ نحو أسبوعين، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع في إسرائيل، وشنّ الأخيرة غارات متواصلة ويومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وأكثر من ألفي جريح.

ودخلت هجمات إسرائيل على لبنان مرحلة أكثر خطورة، عقب توغل قواتها الإثنين الماضي برياً داخل جنوب لبنان عبر محاور عدة.

