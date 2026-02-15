مقتل فلسطيني متأثراً بإصابته بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني، متأثراً بإصابته السابقة، جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال استهدفت مساء اليوم الأحد، منازل الفلسطينيين شرق دير البلح بإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح.

وكان قُتل في وقت سابق اليوم ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال على مدينة غزة وبيت لاهيا شمال القطاع.

كما أوضحت مصادر طبية فلسطينية أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 11 قتيلاً و9 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.