لجنة الصليب الأحمر تستلم الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين

القدس المحتلة-سانا

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسلمها الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وعددهم 13، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت اللجنة أعلنت صباح اليوم، تسلمها الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وعددهم سبعة، وقامت بتسليمهم إلى سلطات الاحتلال.

وكانت حركة حماس أعلنت في بيان أنها سلمت 20 من المحتجزين الإسرائيليين الأحياء للصليب الأحمر في غزة، مؤكدةً الالتزام بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك.

وحسب المرحلة الأولى من الاتفاق سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة ويبلغ عددهم 20 شخصاً، إضافة إلى تسليم 28 جثة تدريجياً، وفق التقدم الذي سيحدث لاستخراجها من تحت الأنقاض في قطاع غزة، في المقابل تفرج سلطات الاحتلال عن 250 معتقلاً فلسطينياً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، و1718 معتقلاً من القطاع اعتقلوا عقب بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في التاسع من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ويوم الجمعة الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، لتبدأ بعدها مهلة الـ72 ساعة التي حددها الاتفاق، لإتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

ويتجاوز عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 11 ألف معتقل، يعانون أوضاعاً وظروفاً كارثية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج، ما أدى إلى ارتقاء عدد منهم في الأسر وفق مؤسسات الأسرى الفلسطينيين.