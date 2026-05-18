فيدان يؤكد ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

برلين-سانا



أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الإثنين، أن أولوية بلاده تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع تصعيد جديد بين الجانبين.



ونقلت وكالة رويترز عن فيدان قوله في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في برلين: إن “أنقرة ترى أنه لا يوجد ما يمنع الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى أرضية مشتركة عبر المفاوضات”، مضيفاً: إن “أولوية أنقرة هي الإسهام في جهود الوساطة الباكستانية والحفاظ على وقف إطلاق النار”.



وأضاف الوزير التركي: إن بلاده تريد أن تدرك واشنطن وطهران مخاطر استئناف الحرب بينهما، مشيراً إلى أنه لا يرى أي عوائق مبدئية أمام اتفاق البلدين على شروط تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لكن مسائل أخرى ستؤثر على هذا القرار.



وأوضح فيدان أن قطر والسعودية ومصر تعمل أيضاً على إنهاء الحرب، مبيناً أن بلاده على اتصال بجميع الأطراف، والأولوية هي الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي.



وفيما يتعلق بالمسائل النووية، أشار فيدان إلى أن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب موجود تحت الأنقاض حالياً بعد هجمات حزيران.



بدوره، أشار فاديفول إلى دور تركيا وتأثيرها في الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في الشرق الأوسط، وقال: “تركيا لديها القدرة على ممارسة تأثير كبير في هاتين المنطقتين، ليس فقط بسبب قربها الجغرافي، بل أيضاً بسبب أهميتها السياسية والاقتصادية الهائلة”.



وأضاف: إنه من المستحسن مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وقال: “إذا كانت تركيا ترغب في الانضمام إلى الاتحاد، فستجد في ألمانيا شريكاً ودوداً وموثوقاً”.



وشدد الوزير الألماني على ضرورة استيفاء تركيا جميع المعايير من أجل الانضمام إلى الاتحاد.