مسيرة في رومانيا دعماً لفلسطين وللمطالبة بوقف المجازر في قطاع غزة

بوخارست-سانا

أُقيمت اليوم في العاصمة الرومانية بوخارست، بدعوة من جمعية تضامن رومانيا – فلسطين، مسيرة داعمة لفلسطين، ومطالبة بوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المسيرة شهدت مشاركة واسعة من الشبيبة الرومانية، ولا سيما طلبة الجامعات، الذين شددوا على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني سيستمر حتى نيل كامل حقوقه المشروعة، مطالبين بإسناد أهالي غزة ودعمهم في هذه المرحلة لأنه واجب أخلاقي وإنساني لا يمكن التراجع عنه.

وأكد المشاركون استمرار الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده في الضفة الغربية بما فيها القدس، وحمايته من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما جرى في غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء واليافطات التي حملت شعارات الحرية والعدالة، في مشهد جسد وحدة الشعوب وتلاقي أصواتها نصرةً للحق الفلسطيني.

وتتواصل الإدانات الدولية والاحتجاجات لحرب التجويع والإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث شهدت العديد من العواصم العالمية مظاهرات حاشدة مؤيدة لغزة ورافضة لحرب التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.