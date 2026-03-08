البحرين: إصابة 3 أشخاص وتضرّر محطّة لتحلية المياه جرّاء اعتداء إيراني

photo 2026 03 08 19 18 29 البحرين: إصابة 3 أشخاص وتضرّر محطّة لتحلية المياه جرّاء اعتداء إيراني

المنامة-سانا

أعلنت البحرين، اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص وتضرّر محطّة لتحلية المياه، جرّاء اعتداء إيراني بطائرة مسيّرة على منطقة المحرق شمال البلاد.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصّة “إكس”: إنّ “العدوان الإيراني يقصف وبشكل عشوائي أهدافاً مدنية، ويلحق أضراراً مادية بمحطة لتحلية المياه إثر هجوم بطائرة مسيّرة”.

وكانت الداخلية البحرينية أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، عن إصابة شخص ووقوع أضرار مادية جراء سقوط شظايا في العاصمة المنامة، نتيجة العدوان الإيراني المتواصل على المنطقة.

وتواصل إيران شنّ اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية ودول المنطقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية.

